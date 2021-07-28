Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri döndü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Efsanevi telefon modeli Nokia 6310, yenilenmiş haliyle Avrupa'da satışa çıktı. 60 euro yani 606 lira gibi bir fiyata satılan telefonun sarı, siyah ve yeşil renkleri bulunuyor.

Bir dönemin en çok kullanılan telefonu Nokia 6310, piyasadan kalkalı yıllar olsa bile hala hafızalardaki yerini koruyor. Bu efsanevi telefonun lisansını elinde bulunduran HMD Global, Nokia'nın ikonik tuşlu telefonunun modern versiyonunu çıkardı.

EKRANI DAHA BÜYÜK VE KAVİSLİ

Donanım Haber'de yer alan habere göre tam 20 yıl önce hayatımıza giren Nokia 6310, tasarım olarak 2001 yılında çıkış yapan orijinal modelden ilham alsa da bazı modern dokunuşlar içeriyor. Altı satırlı tek renkli ekran, yerini daha büyük 2.8 inç renkli kavisli ekrana bıraktı.

Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri döndü

Telefon, Unisoc 6531F işlemci, 16 MB RAM ve 8 MB depolama alanı ile geliyor. İşletim sistemi ise Series 30+ (S30+). Simgeler ve metin boyutu büyüdü, böylelikle ekran yaşlı kullanıcılar için daha okunabilir hale geldi. Nokia 6310'ün arka tarafında 0.3 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir kamera ve LED flaş bulunuyor. Cihazda microSD kart yuvası da var. Diğer özellikleri ise bluetooth 5.0, Wi-Fi, çift SIM desteği ve FM radyo olarak sıralanıyor.

Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri döndü

60 EURODAN SATILIYOR

Batarya kapasitesi 1.150 mAh olan telefonun 7 saatten fazla konuşma ve birkaç hafta bekleme süresi sunduğu belirtildi. Nokia 6310'un kutusundan şarj adaptörü ve microUSB kablosu çıkıyor. Sarı, siyah ve yeşil renk seçenekleri ile sunulan cihazın Avrupa fiyatı 60 euro.

Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri döndü
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Buse Varol Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Diego Eda Erdem Mesut Özil Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri döndü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:08:18. #1.15#

title