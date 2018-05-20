Süper Lige Yükselen Mert Nobre: Çıkacağız Demiştim

Erzurumspor'un golcü oyuncusu ve kaptanı Mert Nobre maçın ardından duygularını paylaştı.

Nobre "Çok zor maçtı. Play off kolay değil. Hakan bugün inanılmazdı. İki senedir bu takımın Süper Lig'e çıkacağını söylüyorduk. Herkese tebrikler" dedi.

TEKNİK DİREKTÖR ALTIPARMAK: ÇOK HAK ETMİŞTİK

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da "Biz çok hak etmiştik, iki penaltı kaçırmamıza rağmen çok güzel oldu. Dün toplantıda, 'Bizi Hakan şampiyon yapacak' dedim. Erzurum'a hayırlı olsun. Belediye Başkanımıza, taraftarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.