Nobel Ekonomi Ödülü alan Abhijit Banerjee kimdir? Abhijit Banerjee biyografi

14.10.2019 16:31

2019 Nobel Ekonomi Ödülü yoksulluğu azaltılmasına yönelik çalışmalarından dolayı 3 ayrı ekonomiste verildi. Ödüle layık görülen ekonomistlerden biri de Abhijit Banerjee oldu. Peki Nobel Ekonomi Ödülü alan Abhijit Banerjee kimdir? Abhijit Banerjee hayatını ve biyografisini sizler için mercek altına aldık.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ ALAN ABHİJİT BANERJEE KİMDİR?

Abhijit Banerjee 1961 doğumludur. Bengalli mirasın önde gelen bir Hintli Amerikalı ekonomisttir. Banerjee, 2019 Nobel Anıt İktisat Ödülü'nü, eşi Esther Duflo ve Michael Kremer ile "küresel yoksulluğu azaltmaya yönelik deneysel yaklaşımları için" paylaştı. Banerjee, Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab'ın kurucu ortağıdır. Yoksulluk Eylemi için Yeniliklerin bir araştırma ortağı ve Finansal Sistemler ve Yoksulluk Konsorsiyumu üyesidir. Banerjee, Poor Economics'in ortak yazarıdır. Son olarak, Hindistan'da yaklaşmakta olan bir bilim ve teknoloji üniversitesi olan Plaksha Üniversitesi'nin akademik danışma kurulunda da görev yapmaktadır."Zor Zamanlarda İyi Ekonomi" adlı Esther Duflo ile birlikte yazdığı yeni kitabı Ekim 2019'da çıkacak.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ NEDİR?

Alfred Nobel'in Anısına Ekonomi Bilimlerinde The Sveriges Riksbank Ödülü veya sıklıkla söylendiği şekilde Nobel Ekonomi Ödülü, ekonomi alanında yapılan önemli katkılara verilen bir ödül. Genel olarak, dünyanın en prestijli bilim ödüllerinden biri olarak kabul edilir. 1895'te Alfred Nobel'in vasiyetiyle kurulan Nobel Ödülleri'nden biri değildir ama sıklıkla onlarla özdeşleşmiştir. Ekonomi Ödülü, Nobel Vakfı'nca refere edilip, İsveç'in merkez bankası Sveriges Riksbank tarafından bankanın 300. yıldönümü olan 1968 yılında, Alfred Nobel'in 1895'teki vasiyetinin anısına, kurulmuş ve finanse edilmiştir. Nobel Kimya ve Fizik Ödülü sahipleri gibi, Ekonomi Ödülü sahipleri de İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından seçilir ve Nobel Komitelerine benzer olarak bir Ödül Komitesi vardır. Ödül ilk kez, 1969'da Hollandalı ve Norveçli ekonomistler Jan Tinbergen ve Ragnar Frisch'e "ekonomik süreçlerin analizi için, dinamik modeller geliştirip uyguladıkları" gerekçesiyle verildi.