Niyazi Gülhan, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya ile bir araya geldi
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Niyazi Gülhan, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya ile bir araya geldi

24.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:21
Niyazi Gülhan, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya ile bir araya geldi

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda da Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Hamza Yerlikaya ile bir araya geldi.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda da Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Hamza Yerlikaya ile bir araya geldi.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gülhan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın yanı sıra, daha önce 2 defa Erdek'e gelip kendisini ve sporcularını ziyaret eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar'ı da federasyon binasındaki makamında ziyaret etti. Türkiye şampiyonu milli sporcu Aleyna Karaca'yı da beraberinde Ankara'ya götüren Niyazi Gülhan, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Yerlikaya ile yaptığı görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyledi. Gülhan, "Hamza Yerlikaya kulübümüzle birlikte Erdek'in atletizm branşında Türkiye'de önemli bir yer edindiğini ve sporcularımızı yakından takip ettiğini bizlere aktardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kulübümüzün belli başlı isteklerini temin edecekleri sözü verip, çalışmalarımızda bizlere başarılar diledi" dedi. - BALIKESİR

Niyazi Gülhan, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya ile bir araya geldi
Niyazi Gülhan, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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