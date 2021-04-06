Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
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Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

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Hollanda 2. Ligi'nde nisan ayında yağan kar maç oynatmadı. Roda-Almere City karşılaşmasının ikinci yarısındaki yoğun kar yağışı nedeniyle maç tatil edildi. Roda kulübünün sosyal medya hesabından paylaştığı kar kaplı zemin fotoğrafları yoğun ilgi gördü.

Hollanda 2. Lig'in 32. haftasında karşılaşan Roda-Almere City karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi. Parkstad Limburg Stadı'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında kar yağışı etkili oldu.

KARŞILAŞMA TATİL EDİLDİ

Golsüz devam eden müsabakanın 67. dakikasında saha çizgileri görünmez hale gelince hakem Ingmar Oostrom maçı durdurdu. Yaklaşık 45 dakika beklenmesinin ardından hava şartlarında değişme olmayınca karşılaşma tatil edildi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Roda Kulübünün Twitter hesabından paylaşılan görüntüde zeminin tamamen karla kaplı olduğu görülürken, nisan ayında kar nedeniyle maç ertelenmesi sosyal medyada ilgi gördü.

Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
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