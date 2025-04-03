NİSAN AYI KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI 2025 || TÜİK verileri açıklanıyor! Bu ayın kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Her ayın başında olduğu gibi bu ay da gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Nisan ayı kira zammı artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine göre netlik kazanacak. TÜİK verileri her zaman olduğu gibi bu ay da sabah saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Bu ayın kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Nisan 2025 kira zammı yüzde kaç olacak? TÜFE ortalaması ile kira artışı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

TÜİK VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NE OLACAK?

TÜİK'in Mart ayı enflasyon verilerini 3 Nisan 2025'te açıklamasının ardından, Nisan ayı kira artış oranı da aynı gün içerisinde netlik kazanacaktır. Bu oran, ev sahipleri ve kiracılar için kira sözleşmelerinin güncellenmesinde önemli bir referans noktasıdır.