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Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2025 Nisan ayı enflasyon kaç oldu?

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2025 Nisan ayı enflasyon kaç oldu?
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2025 Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusu, ekonomik verileri yakından takip eden milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2025 Nisan ayı enflasyon kaç oldu?

Ekonomik göstergeler üzerinde doğrudan etkili olan Nisan ayı enflasyon verileri, maaş zamları, kira artış oranları ve fiyat politikaları gibi birçok alanda belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle, "2025 Nisan ayı enflasyon açıklandı mı?" sorusu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2025 Nisan ayı enflasyon kaç oldu?

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

2025 Nisan ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak, 3 Mayıs 2025 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, Nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacaktır.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2025 Nisan ayı enflasyon kaç oldu?

2025 NİSAN AYI ENFLASYON KAÇ OLDU?

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, aylık enflasyon beklentisi %3,07 olarak belirlenmiştir. Bu oran, bir önceki anket döneminde %2,25 seviyesindeydi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise %29,98'e yükselmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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