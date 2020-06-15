Nilüfer Belediyespor hentbolda transfere devam ediyor Hentbol Erkekler Süper Ligi 2020-2021 sezonu öncesi kadro kurma çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, iç transferde Atila Zaman, Hüseyin Bereket ve Mustafa Şentürk ile sözleşme yeniledi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi 2020-2021 sezonu öncesi kadro kurma çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, iç transferde Atila Zaman, Hüseyin Bereket ve Mustafa Şentürk ile sözleşme yeniledi.

Erkekler Süper Ligi'nde Bursa hentbolunu yıllardır tek takım olarak başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyespor, iç transferde kaleciler Hüseyin Bereket, Mustafa Şentürk ve pivot Atila Zaman ile anlaştı. Nilüfer Belediyespor altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon bazı müsabakalarda süre alan 20 yaşındaki file bekçisi Mustafa Şentürk ve geçtiğimiz sezon başında Adıyaman Belediyepor'dan transfer edilen, lig boyunca başarılı maçlar çıkaran 22 yaşındaki kaleci Hüseyin Bereket'in sözleşmeleri uzatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyespor ve Göztepe gibi ligin üst düzey takımlarında yıllarca görev alan, 2019-2020 sezonunda da Nilüfer Belediyespor'da başarı ile mücadele eden 31 yaşındaki pivot Atila Zaman da kendisini 1 yıl daha mavi-yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: DHA