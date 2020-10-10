Nikola Kalinic, Beşiktaş'a transfer olmak için Iphone bile istemiş
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Nikola Kalinic, Beşiktaş'a transfer olmak için Iphone bile istemiş

10.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:58

Beşiktaş, forvet transferi konusunda kadrosunu son güne kadar Nikola Kalinic'le temaslarını sürdürmüş ancak taraflar anlaşamamıştı. 32 yaşındaki Hırvat golcünün, Beşiktaş tarafından Iphone marka telefon da dahil olmak üzere uzun talep listesi sebebiyle geri çevrildiği ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılardan yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1.5 milyon euro da imza parası talebinde bulunan tecrübeli futbolcunun ek olarak her maç başı 3 bin euro, her 10 gol üzeri gole 5 bin euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro, Türkiye Kupası için de 500 bin euro istediği öğrenildi.

UÇAK BİLETİ, EV VE ARABA DA İSTEDİ

Tüm bunlara ek olarak 1 yıl için gidiş dönüş olmak üzere 5 business uçak bileti isteyen Kalinic'in öte yandan diğer yabancı oyuncular gibi; ev, telefon (Iphone) ve özel iki araç talebinde bulunduğu kaydedildi.

Uzun listede özellikle imza parasına olumsuz yanıt veren Kartal, oyuncuyu ikna edemeyince transfer yattı. Kalinic de bunun ardından yıllık 1.5 milyon Euro maaşa Verona'ya gitti.

(Fanatik)

Nikola Kalinic, Beşiktaş'a transfer olmak için Iphone bile istemiş
Haber Yorumları (2)
CİMBOMLU: her gelenin istedigini verirsek vay halimize.
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DADAŞ: Bu topçular ve popçular bizi soyuyorlar, aptallığı bırakalım artık.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 12:32:22. #1.14#
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