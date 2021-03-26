Nijerya Milli Takımı, Benin deplasmanına tekneyle gitti
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Nijerya Milli Takımı, Benin deplasmanına tekneyle gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nijerya Milli Takımı, Benin deplasmanına tekneyle gitti

2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Benin ile karşılaşacak olan Nijerya'da teknik ekip ve oyuncular, deplasmana tekneyle gitti.

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2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Benin ile karşılaşacak olan Nijerya'da teknik ekip ve oyuncular, deplasmana tekneyle gitti.

2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda 8 puanla lider olan Nijerya, yarın TSİ 19.00'da deplasmanda Benin ile karşı karşıya gelecek. Nijerya Futbol Federasyonu, bu maç öncesinde ilginç bir karar alarak teknik ve futbolcuların, Benin'e tekneyle gideceğini bildirdi. Federasyonun kararı üzerine kafile maç için tekneyle Benin'e geçti.

Galatasaray'da forma giyen Henry Onyekuru ve Oghenekaro Etebo'nun da forma giydiği Nijerya, mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda grup lideri olarak 2021 Afrika Uluslar Kupası'na gitmeye hak kazanacak.Nijerya'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor: Maduka Okoye, Francis Uzoho, John Noble; William Ekong, Olaoluwa Aina, Adekunle Adeleke, Chidozie Awaziem, Leon Balogun, Tyronne Ebuehi, Jamilu Collins, Zaidu Sanusi; Semi Ajayi, Oghenekaro Etebo, Abdullahi Shehu, Joseph Ayodele-Aribo, Wilfred Ndidi; Ahmed Musa, Henry Onyekuru, Anayo Iwuala, Alex Iwobi, Paul Onuachu, Samuel Chukwueze, Victor Osimhen.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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