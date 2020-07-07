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Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligde kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatmak isteseler de bunun şu anki koşullarda mümkün olmadığını söyledi. Özdemir ayrıca, maç esnasında maske takması zorunlu olan kişilerin bu kuralı ihlal etmesinden dolayı kulüplere ceza yağdırdıklarını ifade etti.

07.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:02

Süper Lig'de kalan dört maçın yanı sıra Türkiye Kupası finalini de seyircili oynatılmasıyla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe'ye açıklamalarda bulunan Özdemir, kalan maçları seyircili oynatmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Süper Lig'de kalan dört maçın yanı sıra Türkiye Kupası finalini de seyircili oynatmayı çok istediklerini belirten Başkan Özdemir, "Ancak bu şartlarda mümkün değil" dedi ve ekledi; "Kalan üç maçın yanı sıra Türkiye Kupası finalini de seyircili oynatma düşüncemiz vardı. Maalesef bunu askıya almak zorunda kaldık. Seyircili oynatabilmek için sağlık bakanlığımızın da izni gerekiyor. Gelişmelere ve vakalara bakıldığında bu mümkün gözükmüyor."

"TÜM KULÜPLERE CEZA YAĞDIRIYORUZ"

TFF Başkanı, "Bakın, ortada görünen bazı gerçekler var. Bu maçlar oynanmadan önce tüm kulüplere virüs ile ilgili alınacak tedbirleri içeren bir kitapçık gönderdik. Görüyoruz ki bu uyarılara ve önlemleri dikkat eden yok. Maçlara bakın, kimler maske takmıyor? 22 futbolcu, iki teknik adam ve üç hakemin dışından herkes maske takacak. Yani 27 kişi maskesiz olacak, diğerleri maskeli. Yedekler, protokol tribünde oturanlar, sahadaki top toplayıcılar, polisler ve güvenlikçiler bu kurala uyacaklar. Ancak uyan yok. Tüm kulüplere ceza yağdırıyoruz" diye konuştu.

"LAF OLSUN DİYE KURAL KOYMADIK"

Özdemir, "Şimdi bu tabloya bakarak, nasıl seyircili oynatacağız bu maçları Allah aşkına? Sahadaki siz deyin 50 ben diyeyim 70 kişiyi tüm uyarılarımıza karşın kontrol altına alamıyoruz. Binlerce taraftarı nasıl alacağız? Şu ana kadar TFF'ye gelen tüm temsilci raporlarında kural ihlali var. Para cezaları veriyoruz, görüyoruz ki bu da caydırıcı olmuyor, maske takması gerekenler maskeyi takmıyor. Neticede ortada bir sağlık ve salgın söz konusu. Kurallar ve uyarılar uygulanmak için oraya kondu, laf olsun diye değil" dedi.

Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Haber Yorumları (2)
SERHAT: Kendiside maske takmamış
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AHMET NEŞE: ya baskan su ikinçilik ve 3 lik bal amator new karar vereceksiniz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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