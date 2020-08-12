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Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi

11 Eylül'de başlayacak Süper Lig öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Seyircili maça henüz hazır olmadıklarını ifade eden Özdemir, hasretin bir süre daha devam edeceğini belirtti.

12.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:31

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezonun başlayacağı eylül ayında maçlara seyirci alınmayacağını söyledi.

Milliyet Gazetesi'nden Atilla Gökçe'ye konuşan Özdemir, Başakşehir'in Kopenhag'la oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında geçtikleri sağlık kontrollerinin çok yorucu olduğunu belirtti.

"SEYİRCİSİZ MAÇ ANLAMINI KAYBEDİYOR"

Seyircisiz maçın anlamını yitirdiğini belirten TFF Başkanı, "Başakşehir'in Kopenhag'daki UEFA maçına Sayın Bakan Kasapoğlu ve Başkan Vekilimiz Mehmet Baykan'la gittik. Pandeminin yarattığı ortamda çok sıkıcı ve yorucu kontrollerden geçtik. O maçta da gördüm ki seyircisiz maç anlamını kaybediyor" dedi.

"ÇOK SIKILDIM, MAALESEF HASRETİMİZ SÜRECEK"

Seyircili maça henüz hazır olmadıklarını ve bu nedenle tribünlerde taraftar hasretinin süreceğini söyleyen Nihat Özdemir, "Devletle, Sağlık Bakanlığımızla konuşuyoruz. Bilgi verip karar ve önerilerini iletiyorlar. Bir gözümüz de Almanya'da. Onların da eylülde başlayacak ligleri için seyirci kabul etmeye hazır olduğunu görüyorduk. Ama son anda Almanya'da maçların seyircisiz başlayacağı açıklandı. Bu karar, bizi de olumsuz yönde etkiledi. Çok sıkıldım. Açıkçası biz de seyircili maça henüz hazır değiliz. Maalesef hasret sürecek" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Haber Yorumları (1)
KORONA HİKAYE: Arkadaşlar korona diye bişey yok Türkiyede bitti yabancı güçler nasıl bitirdiğimizi anlamasınlar diye hergün bin hasta var deniliyor bilerek ama yok 1 hasta bile yok bilim kurulu bile söyledi bu bir strateji izlemedir çünkü dış güçler hastalığı bitirdiğimizi öğrenirlerse 4 yandan saldırırlar
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