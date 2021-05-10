Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifaya davet edildiği paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu

İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye taşınması an meselesi. İngiltere hükümetinin Türkiye'yi koronavirüs salgınında yüksek riskli ülkeler arasına alması sonrası finale kalan Manchester City ile Chelsea, UEFA'ya başvuru yaparak finalin ülkelerinde oynanmasını talep etti ve olumlu cevap aldı. Yaşananların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "İstanbul'a kuzu kuzu gelecekler" sözlerini hatırlatan futbolseverler, sosyal medyada Özdemir'i istifaya davet etti.