Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifaya davet edildiği paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu
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Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifaya davet edildiği paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye taşınması an meselesi. İngiltere hükümetinin Türkiye'yi koronavirüs salgınında yüksek riskli ülkeler arasına alması sonrası finale kalan Manchester City ile Chelsea, UEFA'ya başvuru yaparak finalin ülkelerinde oynanmasını talep etti ve olumlu cevap aldı. Yaşananların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "İstanbul'a kuzu kuzu gelecekler" sözlerini hatırlatan futbolseverler, sosyal medyada Özdemir'i istifaya davet etti.

29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Wembley'e taşınması gündemde. UEFA, İngiltere hükümetinin Manchester City ile Chelsea'nin karşılacağı final karşılaşmasının ülkelerinde oynanmasına yönelik baskısına kayıtsız kalmadı ve konuyu değerlendirdi. Son kararını 48 saat içinde açıklayacak UEFA'nın finali İstanbul'dan alıp Londra'ya vermesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

TFF Başkanı Nihat Özdemir geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan son gelişmelerden sonra futbolseverler sosyal medyada Özdemir'i istifaya davet etti. "#NihatÖzdemirİstifa" etiketiyle yapılan paylaşımlar gündeme otururken, Özdemir'e büyük tepki gösterildi.

Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifaya davet edildiği paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu
Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifaya davet edildiği paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu
Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifaya davet edildiği paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu
Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifaya davet edildiği paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu
Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifaya davet edildiği paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu
Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifaya davet edildiği paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu
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