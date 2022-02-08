Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması

"İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah iyi bir teklifle gelecekler, iyi bir ihale, yarışma olacak"

"Bugün sabah bir yayın kuruluşu ziyaret etti

Düşündükleri bir ihale bedeli olup, olmadığı sorulan Özdemir, "İhaleden önce olmaz. Ben zaten ihale komisyonu başkanıyım. Böyle bir şey zaten söylenemez. İnsanlar ihale hakkında başka şekilde düşünmeye başlar. Görüşmelere de açığız. Devamlı gidip, geliyorlar. Bugün sabah bile bir yayın kuruluşu ziyaret etti. Kafalarında soruları varmış. Hepsine açıklıkla cevap verdik. Teklifleri bekliyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor