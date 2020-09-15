Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı

Fenerbahçe'de aylardır süregelen harcama limiti sorunu sona ermek üzere. TFF Başkanı Nihat Özdemir, gerekli destekleri vererek kulüplerin önlerini açmaya çalıştıklarını ve Fenerbahçe'nin harcama limitinden yana herhangi bir sorununun kalmadığını söyledi.

15.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:10

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitleri ile ilgili açıklama yaptı.

EkoTürk TV'den Serhat Ulueren'e konuşan Özdemir, "Limitler hakkında 21 kulübümüzün, transferler hakkında birkaç kulübümüzün sıkıntıları vardı. Şu son 2-3 gün içerisinde takım harcama limitleri konusunda gelirlerini bize getirdiler. Bazı ana para ödemelerinin bu yıl olmayacağını gösterdiler. Ona göre bazı takım harcama limitlerini ilan ettik." dedi.

Nihat Özdemir, "Futbolcu transferlerini ulaştırdılar, hepsinin onaylarını verdik. Şu anda takım harcama limitleri konusunda bütün takımlar ile takım harcama limitleri sekreteryamız görüşüyor. Gerekli destekleri vererek önlerini açmaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini sürdürdü.

FENERBAHÇE'NİN LİMİT TEPKİLERİ

"Fenerbahçe'nin limitler konusunda tepkileri vardı." sözleri üzerine Nihat Özdemir, "Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hiçbir takımın, takım harcama limitleri konusunda sıkıntıları kalmadı. Ancak, ne yaptık. Bütün takımları para harcama yönünde disipline ettik. Hiçbir geri adım atmadık." cevabını verdi.

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı
Haber Yorumları (14)
GADDAR: TİYATRO GÜZEL, SENARYO BAYAT !!!!!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÖZ FB Lİ: fb ne çektiyse sözde fb li başkanlardan çekti. . m. ali aydınlar , nihatözdemir vb. . bir hasan doğan daha gelmedi. gelmezde
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KRAL: madem hiç bir klüpte sıkıntı kalmadı ilk aldığınız karar neydi öyle ? ya yanlıştı ya da sonradan tepkiler üzerine u dönüşü yaptınız. biraz istikrarlı olun. Fener onca kuralı çiğnedi ben bu kararı tanımıyorum deyincemi oturdunuz tekrar görüştünüz. madem ki bu karar alındı ilk alınan karar başı boş bir karar olduğunun altına imza atmış oldunuz. bu ülkede futbol başkanı böyle yönetici olursa futboldan uzak alınan kararlarda yönetim bazında başı boş olur.
Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Seda Sayan Burak Özçivit Tuna Kiremitçi
Spor Arda Turan Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Bursa Milli Suriye Hırsızlık
Şu an buradasınız: Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 11:32:21. #1.14#
title