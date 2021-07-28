Türk futbolu Genel Kurul'da karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaptı, Burak Elmas'a teşekkür etti
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Türk futbolu Genel Kurul'da karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaptı, Burak Elmas'a teşekkür etti

Türk futbolu Genel Kurul'da karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaptı, Burak Elmas'a teşekkür etti
Haberler.com - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yayıncı kuruluşla ilgili sert açıklamalarından sonra söz alıp yanıt verdi. Özdemir, "71 yaşındayım, verdiğimiz mücadeleyi, çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam. 71 yaşındayım, hiçbir işimde bu kadar mücadele vermedim" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, eleştirilerin ardından kürsüye çıkıp yanıt verdi.

İşte Özdemir'in açıklamaları:

"Bakın arkadaşlar bizim yayıncı kuruluşla yaptığımız mücadeleyi ben kendi iş hayatımda -71 yaşındayım, hiçbir işimde bu mücadeleyi bu mesaiyi bir yere ayırdığımı hatırlamıyorum. Çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam. 4 arkadaşla beraber ancak bu noktaya getirebildik.

"ALİ KOÇ DİYOR Kİ..."

Sayın Ali Koç diyor ki bıçak kemiğe dayandığı zaman ödemeler yapıldı. Benim ve ekibimin yayıncı kuruluş ile yaptığı mücadeleyi ben kendi işlerimin hiçbirinde yapmadım. Çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam. Biz bu mücadeleyle durumu ancak bu noktaya getirebildik.

"BU BİLE BAŞARIDIR"

Pandemi dönemi 2 yıldır yaşanıyor, döviz olayları yaşanıyor. Sözleşmemizde herhangi bir ekonomik durumda ekonomik uyarlama yapılır maddesi var. 2 yılda aldığımız para 5 milyar + KDV. Sadece %4'ünü TFF'ye aldık. Bu dönemde bu parayı almamız bile başarıdır.

"BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYORUZ ALİ KOÇ"

Sayın Ali Koç diyor ki, yayıncı kuruluş ile sorununuz var mı? Tabii ki var. Bu ihaleyi ben yapmadım! Büyük sıkıntı çekiyoruz sayın Ali Koç. Ligler başlamadan önce yüzde 25 taksidi alıp kulüplere dağıtacağız.

"BURAK ELMAS'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Burak Elmas'ın olumlu konuşmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bütün dediklerine katılıyorum, inşallah birbirimize destekle yolumuza devam edeceğiz.

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Türk futbolu Genel Kurul'da karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaptı, Burak Elmas'a teşekkür etti - Haberler Spor
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