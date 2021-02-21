Nihat Kahveci, Taylan Antalyalı'nın neden oynatılmadığını anlattı

Ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız aldığı maçı değerlendirdi. Nihat Kahveci'nin maçla ilgili yorumları şöyle:

"TERİM'İN OYUN PLANI DOĞRUYDU"

"Alanyaspor'a karşı Galatasaray önceki maçlarda geriden oyun kurarak oynamaya çalışmıştı ve başarılı olamamıştı. Donk nasıl bir oyuncu, orta sahadan devşirme bir oyuncu, geriden oyun kurmayı sever. Onunla başlamayacağım demiş direk ben bu oyunda geriden başlamayacağım. Alanya çünkü önde basıyor, Muslera'ya kadar. Bence de doğru tercih çünkü sonucu da aldı."

"FATİH HOCA KUPA MAÇINDA TAYLAN'A ÇOK KIZMIŞ"

"Çok mücadeleci bir maç olacağı da belliydi. Birebirler, hava topları Babacar'dan dolayı. Ama Taylan'ın olmaması, özellikle kupa maçında çok kızmış ona Fatih hoca. 3-0'lık maçın ilk yarısında mesela. Belhanda'ya da öyle. Belli yani yoksa Taylan artık Milli takıma gitmeli derken artık kesik yiyen Etebo'ya formayı veren konumuna geliyor. Orta sahada mücadele deyince de Etebo'yla oynayabiliyorsunuz. Ama Etebo da olunca ortada pas yapamıyorsunuz."

"MUHAMMED İLK YARIDA ÇOK İYİYDİ"

"İlk yarı ve ikinci yarı bambaşka bir maçtı Galatasaray açısından. Orta sahadan daha çok koşan oyuncular vardı. Etebo, Fernandes ve Emre Kılınç ile daha çok koşan mücadele eden ve ileriye de gitmesini bekleyen bir düzenle oynadılar. Muhammed son zamanların en formda oyuncusu olarak ilk yarıdaki performansı çok iyiydi."

"YEDLIN'DEN 40 METRE XAVI, INIESTA PASI GİBİ BİR TOP"

"Muslera oyuna başlarken, sahaya bakıyor, stoperlerle oynayamıyorum. Direk ileri oynuyor Muhammed çok güzel göğsüyle indiriyor Yedlin'e. Yedlin 40 metre Xabi Alonso, Xavi, Iniesta'nın pası gibi bir top. Emre'nin de çok iyi kontrolü ve muhteşem bir gol."

"MUHAMMED'İ 150 DAKİKA İZLERİM"

"Muhammed'in oyununu 150 dakika izlerim, bütün forvet oyuncuları izlesin bir şeyler alırlar. Bir oyuncu arkası dönük bu kadar güzel oynar ve arkasını da hızlı döner, tehlike yaratabilir. Direkten dönen de bir pozisyonu var. Onyekuru'nun da hatta pozisyonu vardı."

"TARAFTARLAR HEP GÖZE HOŞ GELEN FUTBOL İSTER"

"İkinci yarı için de Şampiyonluğa oynayan takımların için benim hep söylediğim bir şey vardır. Taraftar hep göze hoş gelen futbol ister. Bunun en önemli yolu da topa sahip olmaktır. Galatasaray'ın geninde de topa sahip olmak vardır. Galatasaray topu alınca taraftarını mutlu eder. Galatasaray taraftarları 45 dakika değil 500 dakika maç izledim diye düşünen Galatasaray taraftarları vardı."

"GALATASARAY BU KADAR MAHKUM OYNAMAMALIYDI"

"Galatasaray kendi yarı sahasına kapanmış, sağdan soldan 50 tane orta karamboller derken son dakikaya kadar eziyet çekmiş bir futbol vardı Galatasaray'da. Galatasaray bu kadar mahkum oynamamalıydı. Muhhammed'in peş peşe çok maç oynaması ikinci yarıda yorulması, Onyekuru'nun da bence ikinci yarıda bekleneni verememesi, Arda'nın hücumu unutması Yedlin'le beraber sağ beki tutmasından dolayı atağa çıkamayan bir Galatasaray vardı."

"SERİ YAPAN LİDER OLABİLİYOR"

"Galatasaray önündeki 5 maçı da kazanır diyoruz falan Erzurumspor ligde kalmaya çalışıyor, Ankaragücü de öyle Hikmet hoca geldi 10 kişiyle önemli puan aldılar. Sivas maçı her zaman zordur. 7'de 7 yapmak hemen lider yapıyor. Böyle seri yapan hemen lider olabiliyor. Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe'de öyle."

"BUNLAR ÖLÜM KALIM MAÇLARI"

"Kazanabilir hepsini görünüyor ama ölüm kalım maçları bunlar. Ne kadar kağıt üzerinde 15 puan alır desek de arada sürprizler oluyor. Bugün 2. yarıdaki futbol sıkıntı mesela. Bunu diğer maçlarda böyle bir şey yaşamaz. Bazen bakıyorsunuz Marcao hata yapabiliyor. Luyindama ıska yapıyor gol yeniyor. Bireysel hata yapılmadığı sürece önümüzdeki 5 maçında favori net Galatasaray."