Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın kehaneti: 30 bin kişi "İstifa et" diyene kadar gitmez

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu sonuncu tamamlamayı garantileyerek Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşma sonrası yorumcu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, TRT Spor ekranlarında maçı yorumladı.

Nihat Kahveci'nin değerlendirmeleri şöyle:

"3'TE 3 ÇIKARAMAZSA TARTIŞILMAYA BAŞLAR"

"Beşiktaş'ın transferleriyle beklenti vardı. Sonuç 5 maçta sıfır puan. Beşiktaş taraftarı Sergen Hoca'ya güveniyor. Ona da bu bir uyarı olur. Giresun, Kasımpaşa sonra Kayseri maçları ve sonrasında Fenerbahçe maçları. Buralardan 3'te 3 çıkaramazsa o zaman tartışılmaya başlar.

"HERKES HOCAYA GÜVENİYOR"

İki kupa almış Sergen hocaya güven devam ediyor, bu çok önemli. Beşiktaş'ta Sergen hocaya 30 bin kişi istifa et diyene kadar veya Sergen hoca bırakıyorum diyene kadar da görevine devam eder. Herkes hocaya güveniyor.

"EN FORMSUZ OLAN SERGEN HOCA"

Lider teknik direktörlere, lider karakterlere böyle uyarılar lazımdır. Bu tablodan sonra bu uyarıyı alıp bambaşka bir konsantrasyonla lige yeniden başlayabilir. Takım formsuz, bireysel olarak oyuncular formsuz. En formsuz olan bence Sergen Hoca. Geçen sezon öve öve, oynattığı futbolu övmekten yorulduk.

"ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIK VAR ORTADA"

Gruplara başlamadan önce yaptığı açıklamalar vardı. Seviye farkı, atletizm farkı, teknik taktik olarak söyledikleri de doğruydu. Bence Beşiktaş'ın Ajax, Sporting, Dortmund grubundan en kötü 1 puan veya galibiyet alabilirdi. Çok büyük bir başarısızlık var ortada.

"KAPKARA BİR LEKE OLUR"

6. maçı da deplasmanda Dortmund'la oynayacaksın. Beşiktaş taraftarı adına da üzülüyorum. Puansız olarak grupları bitirmek kapkara bir leke olur Beşiktaş tarihinde

"NE OLURSA OLSUN 5 MAÇTA SIFIRIN MAZERETİ YOK"

Mert de zor bir maça çıktı. Avrupa'nın en formda takımlarından birisi. Tempoları, kaliteleri, topa sahip olmaları çok iyi. Haller 5 maçta 9 gol atmış bir adam yedek bekliyor. Burada Larin, artık at orada o golü. Öyle ufak detaylarda boğuluyoruz ki sonuç alamıyoruz. Ne olursa olsun 5 maçta sıfırın mazereti yok.

"ARTIK HATA KALDIRMIYOR BURALAR DEMEYELİM"

Her maçta bireysel veya kolektif hatalardan goller yiyorsun. Bu maçta da öyleydi, Sporting deplasmanına da iyi başlıyorsun. Penaltı yaptırıyorsun. Dortmund'u 20 dakika eziyorsun, 1 duran topta gol yiyorsun. Artık hata kaldırmıyor buralar demeyelim, onlar bizden korksun.

"FUTBOLDA BİTİRİCİ OYUNCU FARKI ÇOK ÖNEMLİDİR"

Ortadaki bu performansa rağmen Sergen hocaya kimse git demiyor çünkü tarihin belki de en önemli şampiyonluğunu kazanmışsın. 4 ay önce yaptıkların belli 2 kupalı sezon. Şapkadan o tavşanı çıkarmışsın. Aboubakar'ı ne kadar da eleştirsen öyle bir gerçek vardı. Futbolda bitirici oyuncu farkı da çok önemlidir. Beşiktaş'ta bunun eksikliği var.

"BU MAÇTAN SONRA HAKEM KONUŞMASI BANA İLGİNÇ GELDİ"

Sergen hoca ilginç bir toplantı yaptı. Şampiyonlar Ligi'nden dönüp ligdeki hakem hatalarından bahsetti. Haklı olduğu taraflar vardır, serzenişte bulundu. Bana biraz ilginç geldi Şampiyonlar Ligi'nden dönüp ligle ilgili konuşması. Zaten Süper Lig'de hiç bir başkan yönetici, başkan, yönetici, taraftar kimse memnun değil hakemlerden. Ben futbol yorumlarken hakem konuşmak istemiyorum. Hakemler kahraman olmaya çalışıyor yaptıkları hatalarla, maçın önüne geçiyorlar. Kendi otoritelerini kurmak isteyen hakemler oluyor VAR olmasına rağmen. Bu maçtan sonra bu kadar hakem konuşması bana ilginç geldi, bu konuda çok sinirli hoca belli."

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