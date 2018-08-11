- Niğdeli esnafın PTT hesabındaki 30 Bin TL'si ortadan kayboldu

Poşet İmalatı yapan esnaftan dolandırılma iddiası

NİĞDE - Niğde'de poşet imalatı yapan Harun Yılmaz, PTT hesabında bulunan 31 Bin 250 TL paranın yok olduğunu söyledi.

Ata Sanayi'de poşet imalatı yapan Harun Yılmaz, PTT hesabına gelen parayı görmek için PTT'nin internet şubesine girdi. Telefonuna tek kullanımlık şifrenin gelmemesiyle birlikte hesabındaki 31 bin 250 liranın olmadığını fark eden Yılmaz, hemen PTT şubesine gitti. PTT'de paranın başka birisine aktarıldığını öğrendi. Esnaf Yılmaz hemen Cumhuriyet Savcılığı'na ve Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu. Esnaf Yılmaz bu konudan dolayı mağdur olduğunu işlerinin aksadığını ve maddi sorunlar yaşadığını söyledi.

PTT yetkilileri ise sitelerinin güvenli olduğunu, vatandaşların açılan sahte hesaplara güvenmemelerini ve dikkatli olmalarını istedi.