Niğde'de yerli 2 patates çeşidi daha geliştirildi

ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde, yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı patates çeşidi ıslah çalışmaları kapsamında yerli 2 çeşit daha geliştirildi.

Enstitüde 2005 yılından beri yerli patates çeşidi geliştirme çalışmaları yürütülüyor.

Yüksek verimliliğin göz önüne alındığı ıslah çalışmalarında daha önce "Onaran 2015", "Nam", "Nahita", "Ünlenen", "Leventbey", "Muratbey", "Çağrı", "Fatih", Niğde Sarısı" ve "Saruhan" çeşitleri geliştirilip, tescillenerek ülke tarımına kazandırıldı.

Enstitüde, siğil gibi patates hastalıklarına dayanıklı çeşitler üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2 tür daha geliştirildi.

Enstitü Islah Genetik Bölüm Başkanı Levent Abdullah Ünlenen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitünün bölgedeki çiftçilerin öncelikli sorunlarına eğildiğini söyledi.

Islah çalışmalarına 2005 yılında başladıklarını belirten Ünlenen, "O dönemde bizim ıslah amacımız, yüksek verimli çeşitler elde etmekti fakat dönem içerisinde patates siğili hastalığı bölgemizdeki çiftçilerimizin sosyo-ekonomik yapısını büyük oranda etkilemeye başladı. Biz de yüksek verimin yanında siğil hastalığına dayanıklı milli çeşit bulma yolunda çalışmalara başladık." dedi.

"Tescil çalışmaları yürütülecek"

Ünlenen, bu zamana kadar çok sayıda genotiple çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak bugün itibarıyla siğil hastalığına, bölgemizdeki siğil patotiplerine dayanıklı yerli 2 çeşit geliştirmiş durumdayız. 5 yıl boyunca siğile bulaşık alanlarda çalışma yürüttük. Aynı zamanda sadece bu siğil çalışmalarında geleneksel ıslah metotlarını kullanmadık. Bunun yanı sıra tarlada gördüğümüz dayanıklı bireylerle moleküler seviyede çalışmalar da yürüttük. Elimizde iki çeşit adayımız mevcut. Yeterli miktarda tohumluğa ulaştığımız zaman tescil çalışmaları yürütülecek ve çiftçilerimizin hizmetine sunulacak. Patates siğil hastalığında bakanlığımızın önerdiği izolasyon mesafesine ve karantina tedbirlerine uyulması gerekiyor. Zaten bizim geliştirdiğimiz çeşitler de siğile bulaşık alanlarda üretilmeyecek. Onların komşu tarlaları dediğimiz güvenlik kuşaklarında, diğer alanlara hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla üretilecek."

"Hastalığa dayanıklı"

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak da enstitüde üreticilerin verim ve kalite yönüyle benimsedikleri patates çeşitleri geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Bunun yanında enstitüde bölgede sorun olan hastalıklara karşı da çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Pırlak, şöyle konuştu:

"Enstitümüzün yaptığı çalışmalar sayesinde 2 adet yerli ve milli patates çeşidini geliştirmiş bulunuyoruz. 5 yıllık deneme sonucunda her iki çeşidimizin de bu hastalığa karşı oldukça dayanıklı olduğunu tespit ettik ve yeterli tohumluk seviyesine ulaştığımızda bu çeşitlerimizle tescile gideceğiz. Tescil sonucunda da bu çeşitlerimizi üreticilerimizle buluşturacağız. Bu çeşitlerle karantina nedeniyle güvenlik kuşağında üretim yapılamayan alanlarda patates üretiminin yapılması sağlanacak. Bu sayede bu alanların tekrar patates üretimine açılması sağlanacak."

Kaynak: AA