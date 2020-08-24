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Niğde'de yapımı tamamlanan Çamardı Barajı, 15 bin dekar alanı sulayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Çamardı Ören Barajı ile 15 bin 710 dekar tarım arazisi, daha modern sulama şebekesine kavuştu.

Niğde'de yapımı tamamlanan Çamardı Barajı, 15 bin dekar alanı sulayacak
24.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:12

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Çamardı Ören Barajı ile 15 bin 710 dekar tarım arazisi, daha modern sulama şebekesine kavuştu.

DSİ, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak su ve enerji tasarrufu sağlamak ve tarımsal üretimde verimliliği yükseltmek için geliştirdiği projelerini hayata geçiriyor.

DSİ Genel Müdürlüğünce Çamardı ilçesi Üçkapılı Deresi üzerine inşa edilen Ören Barajı, temelden 47 metre yüksekliğe ve 3 milyon 410 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip.

Ağustos ayında tamamlanan barajda, sulama ana hattında 12 bin 413 metre çelik boru, yan hatlarda ise 64 bin 360 metre HDPE boru döşendi. Böylece bir ilçe ve 10 köyde toplam 15 bin 710 dekar tarım arazisi daha modern sulama sistemine kavuştu. Kiraz, ceviz ve elma üretiminin yoğun olarak yapıldığı yörede, modern sulama sistemleri sayesinde 90 milyon liraya mal olan sulama maliyeti, yaklaşık 54 milyon liraya düşecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Niğde'de içmesuyu tesisi, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma tesisi inşaatı gibi birçok devam eden projeleri bulunduğunu ve şantiyelerin hızla çalıştığını belirtti.

Çamardı Ören Barajı sulaması inşaatının tamamlanmasından mutluluk duyduğunu aktaran Yıldız, "Proje alanında bulunan tarım arazilerinde su tasarrufu sağlanacak. Su tasarrufu bizim önceliğimiz çünkü su zengini değiliz. Bununla birlikte tarımsal üretim maliyeti düşerken çiftçimizin geliri ve üretim konforu yükselecek. Bu da ayrı bir mutluluk sebebi. Niğdeli vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yıldız, ülkenin tamamında sulama projelerinin devam ettiğine işaret ederek, DSİ'nin sulamada modernizasyon konusunda kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ettiğine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

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