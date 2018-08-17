Niğde'de Mali Destek Alan 6 Proje İçin Sözleşme İmzalandı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in başkanlığında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı ve projesi kabul edilen Kamu Kurumları arasında imza töreni düzenlendi.

Niğde Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Niğde'nin Ulusal ve Bölgesel Kalkınma planları doğrultusunda kalkınması ve gelişmesinin yanı sıra bu konuda inovasyona dayalı proje üretmenin fevkalade önemli olduğunun altını çizdi.

Bu doğrultuda göreve geldiklerinde Valilik bünyesinde bir Proje Ofisi kurmak suretiyle çeşitli görevler yüklediklerine işaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'nin kalkınmasına yönelik projeler hazırlamak, Kamu Kurumlarındaki Proje Ofisleri arasındaki Koordinasyonun sağlaması gibi görevleri bulunduğuna dikkati çekti.

Kısa sürede de güzel çalışmalarını hep beraber gördüklerine değinen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 2017 yılında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde Niğde'nin 6 proje kazandığını, böylece 5 vilayet arasında proje sayısı ve kazanılan proje miktarı açısından birinci.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, konuşmasında daha sonra; "Kazanılan toplam hibe miktarı, 3 Milyon 356 Bin TL civarındaDIR. Projelerimizin hayırlı olmasını diliyorum ve emeği geçen proje ofisinde çalışanlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in başkanlığında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı ve projesi kabul edilen kamu kurumları arasında imza töreni programında Konuşmaların ardından projelerin sunumu yapıldı.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı ve projesi kabul edilen kamu kurumları arasında imza töreni programına Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Milletvekili Eczacı Selim Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Başkanı Ali Güngör, Bor İlçe Belediye Başkanı Sıtkı Erat, Niğde Açık Cezaevi Müdürü Ramazan Fidanoğlu, Niğde İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna'nın yanı sıra projesi kabul edilen Kamu Kurumlarının yetkilileri katıldı.

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından düzenlenen Proje Yarışmasında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı ve projesi kabul edilen kamu kurumları, projeleri ve hibe tutarları şunlar:

"1-Niğde Valiliğince hazırlanan "Yenilenebilir Enerjide Yeni Boyut ile Kalkınan Niğde" projesi 640 Bin 742 TL,

2-İl Özel İdaresince hazırlanan "Niğde Köyleri Otomasyonla Kalkınıyor" projesi 696 Bin 572 TL,

3-5 Köyün İçme Suyu Pompaları Elektrik Enerjisi İhtiyaçlarının Güneş Enerjisiyle Sağlanması" projesi 691 Bin 551 TL,

4-Niğde Açık Ceza İnfaz Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Biyogazla Atıktan Enerjiye ve Sürdürülebilir Tarıma" projesi 694 Bin 995 TL,

5-Niğde Belediyesi tarafından hazırlanan "Engelsiz Niğde" projesi 694 Bin 323 TL,

6-Bor Belediyesi tarafından hazırlanan "Gelecek Güneşte" projesi 629 Bin 719 TL hibe almaya hak kazandı." - NİĞDE