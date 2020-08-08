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Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti

Belgeseli yapılan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka, Misunderstood adlı yapımda sarı lacivertlilere sadece 45 saniye yer verdi. Efsane futbolcu, durumun Netflix kaynaklı olduğunu dile getirip taraftarlara bir açıklama yaptı ve "Belgeselin uzun versiyonu için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

08.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:33

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Nicolas Anelka'nın Netflix'te yayınlanan "Misunderstood" adlı belgeseli yayınlandı.

Ancak yapımda sarı lacivertlilere sadece 45 saniye yer verilmesi, Fenerbahçe taraftarları tarafından eleştiri topladı. Fransız yıldız da bunun üzerine Instagram hesabından Türkçe bir paylaşımda bulundu ve durumun Netflix kaynaklı olduğunu söyledi. Anelka, "Filmdeki Fenerbahçe ile ilgili hazırlanmış olan kısımlar Netflix tarafından kesilmiştir" sözlerini kullandı.

Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti

"ENDİŞENİZ OLMASIN"

41 yaşındaki Anelka, endişeye gerek olmadığını ve filmin uzun versiyonu için çalışıldığını da dile getirdi ve "Endişeniz olmasın ki şu anda Fenerbahçe hikayesini daha uzun versiyonu ile izleyebileceğiniz uzun bir versiyon için çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

SÜPER LİG KAZANDI

Kariyerinde Chelsea, Arsenal ve Real Madrid gibi devlerde de oynayan Anelka, 2005/06 sezonunda çubuklu formayla Süper Lig'i kazandı.

Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti
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