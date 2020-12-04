Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi
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Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi

04.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:25
Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi

Bayer Leverkusen'e sahasında 3-2 yenilip UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Nice'te taraftarlar takım otobüsünün önünü kesip teknik direktör Patrick Vieira'nın istifasını istemişti. Yönetim çağrılara kulak verdi ve Fransız çalıştırıcıyı görevden aldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'te teknik direktör Patrick Vieira ile yollar ayrıldı.

Nice Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan 44 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Vieira'nın görevine son verildiğini açıkladı.

TAKIMI YARDIMCI ANTRENÖR ÇALIŞTIRACAK

Takımın yardımcı antrenörlerinden Rumen Adrian Ursea'nın teknik direktörlük görevini devralacağı belirtildi.

Bu sezon Vieira yönetiminde Ligue 1'de çıktığı 11 maçta 17 puan toplayan ve 11. sırada bulunan Nice, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Almanya ekibi Bayer Leverkusen'e 3-2 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirmişti.

TARAFTAR TAKIM OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Nice'in UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından taraftarlar takım otobüsünün önünü keserek istifa tezahüratları yapmıştı.

Alman ekibine yenilerek Avrupa Ligi macerasını grupta üst tur şansını 1 maç kala kaybeden Nice'te taraftarlar takım otobüsünün önünü keserek teknik direktör Patrick Vieira'nın istifasını istemişti. İyi gitmeyen sonuçların sorumlusu olarak gösterilen Vieira ile kısa bir görüşme yapan Nice yönetiminin ise Fransız hocaya yolların ayrıldığı bilgisini verdiği ve yarından itibaren takımın başında idmana çıkamayacağını aktardığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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