Dijital bir sanat eseri olan Nft'nin fiziki bir varlığı bulunmuyor. NFT için dünyadaki fiziki sanat eserlerinin, dijital platformlara olan yansımaları olarak da isimlendirilmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NFT NEDİR? NFT COİN NE DEMEKTİR?

Son zamanlarda bilhassa sanat dünyasının blok zinciri (blokchain) teknolojisi ile buluşmasıyla gitgide tren haline gelmiş olan NFT'ler, dijital platformlarda neredeyse bütün kesimlerin ilgi ve alakasını üstüne çekmektedir. Sosyal medyada atılan tweetlerden video içeriklere, dijital sanat içeriklerinden fotoğraf ve resimlere birçok şey açık artırma usulü ile NFT olarak satışa çıkarılmış durumda. Peki, NFT nedir? NFT ne demektir? NFT nasıl yapılır? NFT coin nedir? sorularının cevabı haberimizde…

Tama adıyla non-fungible token olarak adlandırılan NFT, özgün bir dijital içeriği simgeleyen ve bu sebeple başka görsel ve işitsel içeriklerin yerine geçemeyen, blokchain (blok zinciri) ismi verilen dijital platformlardaki içerik birimidir. NFT içerikleri ses, sanat, video ve video oyunlarında yer alan görsel ve işitsel öğeleri içerbilen özgün ve yaratıcı içerikleri temsil edebilirler. Bu dijital içerikler sonsuz sayıda kopyalanabilir ancak, dijital içerikleri temsil eden NFT'ler blokchain'de izlenir ve satın alan kişilere sahip olma kanıtını sağlar. Bitcoin, Ethereum ve Flow vs. blok zincirlerinin de NFT kullanımlarını tanımandırmak amacıyla kendi jeton standartları bulunmaktadır.

Dijital olarak hazırlanan sanat, video oyunun öğeleri ve işitsel dosyalar gibb dijital koleksiyonların metalaştırılması için NFT'ler kullanıbilmektedir. Fakat, özgün içeriğin herhangi bir kopyasına olan erişim, jetonun sahibi ile sınırlı değildir. İlk NFT'ler 2015 yılında Ethereum tabanlı olarak ortaya çıkmıştır. Daha önceleri, kripto para birimleri hakkında spekülatif faaliyetler yapan yatırımcılar, hacimleri büyük oranda artmakta olan NFT'leri alıp satmaya başladıkça, NFT'ler için piyasaya olan ilgi ve alakanın artması spekülatif hareketlerin de artmasına sebebiyet verdi.

NFT NASIL YAPILIR?

NFT, özgün bir dijital içeriği simgeleyen, blokchainde (blok zinciri) depo edilen bir veri birimidir. Bitcoin ve birçok yardımcı program ya da ağ gibi kripto paraların tersine, NTF içerikler kriptografik bir belirteç niteliği taşımaktadır. NFT, bir dijital sanat içeriğinin Rarible, Opensea ya da KnownOrigin gibi dijital platformlarda sunulan açık artırma pazarlarına yüklenerek oluşturulmaktadır. Bu blokchaine kaydedilen içeriğin kripto paralarla sarın alınabilen ve tekrardan satılabilen bir NFT olarak bir kopyasını oluşturmaktadır. Bir sanatçı, eğer isterse bir eserini temsil eden NFT'yi satabilir ve bunun yanı sıra sanatçı eserinin telif hakkını elinde bulundurabilir ve de aynı sanat çalışmasının daha da fazla NFT'sini oluşturabilmektedir. NFT'yi satın alan kişi sanatçı tarafında orjinal üretilen içeriğe özel bir erişim elde edemez. Bir çalışmayı NFT olarak dijital deftere (blokchain) yükleyen kişinin, kendisinin NFT'nin orjinal sanatçısı olduğunu kanıtlamasına gerek yoktur. Geçmişte NFTler için içerilk yaratıcılarının izni olmaksızın da sanatın kullanıldığı durum sıklıkla görülmüştür.

NFT'LER NASIL ÜRETİLMEKTEDİR?

NFT'ler, Ethereum isimli bir blok zinciri geliştiricileri tarafından hazırlanmış ve ERC-727Ctoken standartlarına göre üretilmektedir. Kullanıcılarının blok zincirinin teknik dünyasında kaybolmaması için işlemlerin kolaylıkla gerçekleştirilmesine olanak sağlayan plaformlar bulunmaktadır. NFT üretimi için gereksinimduyulan tek şey dijital kripto para cüzdanıdır. NFT biçiminde üretilmek istenen dijital içerik, bu dijital platformların aracılığı ile IPFS (InterPlanetary File System, Türkçesi; Gezegenler Arası Dosya Sistemi) sistemine yüklenmesinin ardından NFT'nin değişiklik yapılamayacak parametreleri belirlenmektedir. NFT'den kaç adet üretileceği, satış fiyatı, bir sonraki satıştan ne kadar pay ödeneceği gibi özelliklerin belirlenmesinin ardından blok zinciri ağının işlem için istenen ücretinin ödenmesi ile NFT'ler üretilmiş olmaktadır. İşlemin tamamlanması ile birlikte NFT'ler, kripto para cüzdanına aktarılı ve üretimin gerçekleştiği tüm blok zincirinde kayıt altına alınmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

NFT SATIŞ RAKAMLARI

İstatistiklere göre NFT, 2021'in ilk altı ayında 2,5 milyar dolarlık bir satış hacmine ulaştı. Örneğin Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin Twitter'da atılmış olan ilk tweet özelliği de taşıyan bir tweeti 3 milyon dolara alıcısını buldu.

NFT satış hacmi 2020'nin ilk altı ayında 13,7 milyon dolarlık hacme sahipti. 2021 yılının ilk altı ayında ise bu hacim, 13,7 milyon dolardan 2,5 milyar dolara yükselerek son dönemlerdeki trendini gözler önüne sermiştir.

Haberler.com - Gündem