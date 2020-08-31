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Neymar, transfer dedikodularına yanıt verdi: Kalmak istiyorum

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, hakkında çıkan transfer dedikodularına yanıt verdi. Kulüpten ayrılmayacağını açıklayan Brezilyalı futbolcu, "Kalmak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum" dedi.

Neymar, transfer dedikodularına yanıt verdi: Kalmak istiyorum
31.08.2020 19:15 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:37

Paris Saint-Germain forması giyen Neymar, gelecek sezon Fransız ekibinde forma giyeceğini duyurdu. Hakkında çıkan transfer dedikodularına yanıt veren Brezilyalı futbolcu, kulüpten ayrılmayacağını belirtti. PSG MAG'a konuşan Neymar, "Kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar finale yükselip bu kez kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

BAYERN'E FİNALDE KAYBETTİLER

Neymarlı Paris Saint-Germain, 2019/20 sezonunun sonunda Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi finali oynamış ancak 1-0'lık skorla kaybetmişti. PSG, pandemi arasından sonraki dönemde ise Fransa Kupası ve Fransa Lig Kupası'nı kazandı.

222 MİLYON EUROYA ÖDENMİŞTİ

Paris'in 2017 yazında 222 milyon euro bonservisle transfer ettiği 28 yaşındaki Neymar, PSG'de çıktığı 85 maçta 70 gol atıp 41 asist yaptı.

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