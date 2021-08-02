Neymar son haliyle futbolseverleri şaşırttı! Tatilde kilo alan yıldız futbolcu objektiflere yakalandı
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Neymar son haliyle futbolseverleri şaşırttı! Tatilde kilo alan yıldız futbolcu objektiflere yakalandı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Copa America finalinde Arjantin'e kaybeden Brezilya'da Neymar, yeni sezon öncesi tatilin tadını çıkarıyor. PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı tatilde objektiflere yakalanırken aldığı fazla kilolar dikkat çekti. Sosyal medyada Brezilyalı futbolcunun belirginleşen göbeği futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, Brezilya'yla Copa America oynadığı için henüz takımıyla çalışmalara başlamadı. Tatilde sezonun yorgunluğunu atan Neymar aldığı fazla kilolarla gündeme oturdu.

NEYMAR İSMİ SOSYAL MEDYADA ZİRVEYE ÇIKTI

Tatilde objektiflere yakalanan futbolcunun belirginleşen göbeği sosyal medyada gündeme oturdu. Yıldız futbolcunun aldığı kilolara atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları, Neymar ismini Twitter'da çok konuşulanlar arasına soktu.

Neymar son haliyle futbolseverleri şaşırttı! Tatilde kilo alan yıldız futbolcu objektiflere yakalandı
Neymar son haliyle futbolseverleri şaşırttı! Tatilde kilo alan yıldız futbolcu objektiflere yakalandı
Ali Gülhan
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