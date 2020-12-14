Neymar sakatlık mı geçirdi? PSG yıldızı Neymar'ın ayak bileği kırıldı mı?

Başarılı futbolcu ve PSG'nin yıldız isimlerinden olan Neymar, Olympique Lyon ile gerçekleşen karşılaşmada ayak bileğini kırdı. Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Paris Saint-Germain PSG, Olympique Lyon'a 1-0 yenilerek liderliği Lille'e kaptırdı. Maç sonrası Neymar sakatlandı mı? Neymar sağlık durumu son dakika gibi aramalar yapıldı.

Ligue 1'in 14. haftasının son karşılaşmasında PSG, Olympique Lyon'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında Olympique Lyon, Kadewere'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

LYON PSG MAÇ SONUCU

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Lyon'da Mendes, 90+8'de Neymar'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Ev sahibi takım, bu skorla 28 puanda kalırken, liderlik koltuğunu Lille'e kaptırdı ve 3. sıraya yerleşti. Lyon ise puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti.

13 YILLIK SERİ SONA ERDİ

Olympique Lyon, bu sonuçla birlikte 12 maçlık bir aranın ardından 2007'den sonra ilk kez Parc des Princes'de Paris Saint Germain'i mağlup etmeyi başardı.

13 yıllık seriye son veren Olympique Lyon, son olarak 28 Ekim 2007 tarihinde oynanan maçta rakibini deplasmanda 3-2 devirmeyi başarmıştı.

NEYMAR SAKATLANDI MI?

Öte yandan Paris Saint Germain forması giyen Neymar, mücadelenin son bölümlerinde korkunç bir sakatlık yaşadı. Brezilyalı yıldız oyuncu, 90+6. dakikada Olympique Lyon forması giyen Thiago Mendes ile girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlandı.

Acılar içinde yerde kalan Neymar'a hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki futbolcu, gözyaşları içinde sedyeyle kenara alındı.

THOMAS TUCHEL AÇIKLADI: NEYMAR SAKATLIK MI GEÇİRDİ?

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, öğrencisinin durumuna dair ilk açıklamayı yapan isim oldu. Thomas Tuchel, öğrencisinin durumunun iyi görmediğini ve endişeli olduğunu söyleyerek "Neymar'ın durumu iyi görünmüyor, endişeliyim. Şu an fizyoterapist ve doktorlarla birlikte. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinde net bir bilgi alabileceğiz. Şimdilik gelişmeler bu kadar" ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, bugün sağlık kontrolleri yapılacak Neymar'ın sakatlığının Thomas Tuchel'in endişelendiğinden daha ciddi olabileceğini yazdı. Mirror Sport, 28 yaşındaki yetenekli oyuncunun ayak bileğinde kırık şüphesi olduğunu yazdı. Neymar'ın kariyeri boyunca birçok sakatlık yaşadığının altını çizen gazete, bunun şimdiye kadarki en kötüsü olabileceğini ifade etti.

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Paris Saint-Germain PSG, Olympique Lyon'a 1-0 yenilerek liderliği Lille'e kaptırdı. PSG'de Neymar, 90+6'da yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları eşliğinde kenara alındı. PSG'nin hocası Tuchel, Brezilyalı yıldızın durumunun ciddi olabileceğini söyledi.