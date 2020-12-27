Neymar, koronavirüse rağmen 500 kişinin katıldığı ve 5 gün süren parti düzenledi

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar'ın ülkesi Brezilya'da 5 gün süren ve 500 kişinin katıldığı parti düzenlemesi, çok sert eleştiriler almasına neden oldu.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, geçtiğimiz günlerde düzenlediği parti şaşkına çevirdi. Tecrübeli yıldızın, 5 gün boyunca süren ve 500 kişinin katıldığı bir parti düzenlediği belirtildi.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan Brezilya'da düzenlediği partide pandemi önlemlerini hiçe sayan Neymar çok sert eleştiriler alırken, partiye dair detaylar ortaya çıktı.

AİLESİ VE YAKIN ARKADAŞLARI KATILDI

Kendi malikanesi tadilatta olan Neymar, Noel için düzenlediği parti için ses izolasyonu olan ve içerisinde diskosu bulunan bir malikane kiraladı. Brezilyalı oyuncunun düzenlediği partiye ailesi ve yakın çevresinde yer alan birçok ünlü isim katıldı.

Neymar parti haberleriyle ilgili henüz resmi bir açıkla yapmadı.

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar, en erken ihtimalle Şubat'taki Barcelona maçlarıyla takıma geri dönebilecek.