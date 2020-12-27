Neymar, koronavirüse rağmen 500 kişinin katıldığı ve 5 gün süren parti düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Neymar, koronavirüse rağmen 500 kişinin katıldığı ve 5 gün süren parti düzenledi

27.12.2020 20:14 | Son Güncelleme: 27.12.2020 20:24
Neymar, koronavirüse rağmen 500 kişinin katıldığı ve 5 gün süren parti düzenledi

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar'ın ülkesi Brezilya'da 5 gün süren ve 500 kişinin katıldığı parti düzenlemesi, çok sert eleştiriler almasına neden oldu.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, geçtiğimiz günlerde düzenlediği parti şaşkına çevirdi. Tecrübeli yıldızın, 5 gün boyunca süren ve 500 kişinin katıldığı bir parti düzenlediği belirtildi.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan Brezilya'da düzenlediği partide pandemi önlemlerini hiçe sayan Neymar çok sert eleştiriler alırken, partiye dair detaylar ortaya çıktı.

AİLESİ VE YAKIN ARKADAŞLARI KATILDI

Kendi malikanesi tadilatta olan Neymar, Noel için düzenlediği parti için ses izolasyonu olan ve içerisinde diskosu bulunan bir malikane kiraladı. Brezilyalı oyuncunun düzenlediği partiye ailesi ve yakın çevresinde yer alan birçok ünlü isim katıldı.

Neymar parti haberleriyle ilgili henüz resmi bir açıkla yapmadı.

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar, en erken ihtimalle Şubat'taki Barcelona maçlarıyla takıma geri dönebilecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Gülben Ergen Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Okan Buruk Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Elazığ Deprem Denizli Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Neymar, koronavirüse rağmen 500 kişinin katıldığı ve 5 gün süren parti düzenledi | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 20:32:08. #1.15#
title