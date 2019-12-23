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Neymar'ın Monaco'ya Karşı Güzel Hareketleri

2018-19 Ligue 1 sezonunda Paris Saint-Germain, Monaco'yu deplasmanda 4-0 geçerken Edinson Cavani hat-trick yaparak yıldızlaştı, ancak PSG'nin bir diğer yıldızı Neymar attığı penaltı golünün yanı sıra gözlerin pasını silen bu estetik hareketleriyle taraftarlara doyumsuz anlar yaşattı.

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

2018-19 Ligue 1 sezonunda Paris Saint-Germain, Monaco'yu deplasmanda 4-0 geçerken hat-trick yaparak yıldızlaştı, ancak PSG'nin bir diğer yıldızı attığı penaltı golünün yanı sıra gözlerin pasını silen bu estetik hareketleriyle taraftarlara doyumsuz anlar yaşattı.

Kaynak: Dugout

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