Fenerbahçe, transferde büyük bir sürpriz yaparak Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'ı transfer listesine ekledi. Fenerbahçe, anlaşma sağlaması halinde Neymar'ı İstanbul'a getirecek ve tüm dünyada yankı uyandıracak bir transfer imzası atacak. Peki, Neymar Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe Neymar'ı aldı mı, transfer etti mi?

NEYMAR FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Brezilyalı süperstar Neymar'ı gündemine aldı. Çocukluk kulübü Santos'ta forma giyen Neymar'ın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Sarı-lacivertliler, anlaşma sağlaması halinde Neymar'ı İstanbul'a getirecek ve tüm dünyada yankı uyandıracak imzayı attıracak.