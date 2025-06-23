Neymar'ın menajerlik ekibinden yapılan açıklamalar, Avrupa kulüplerinden gelen tekliflerin değerlendirildiğini gösteriyor. Bu gelişmeler sonrası Neymar Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Peki, Neymar Fenerbahçe'ye gelecek mi?

NEYMAR FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Neymar, 2025 yılının başında Al-Hilal ile olan sözleşmesini feshederek eski kulübü Santos'a dönmüştü. Şu an Santos ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor. Bu nedenle Neymar'ın geleceğiyle ilgili kararını bu tarihten sonra açıklaması bekleniyor.

Neymar Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusunu gündeme taşıyan en önemli gelişme, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya sunduğu 1+1 yıllık transfer teklifi oldu. İddialara göre teklif hem maddi açıdan güçlü hem de sportif anlamda cezbedici nitelikte.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, dünya çapında bir kadro kurmak istiyor. Neymar transferi bu stratejinin en önemli adımlarından biri olabilir. Fenerbahçe, UEFA kupası hedefleri doğrultusunda yıldız transferlere yönelmiş durumda.