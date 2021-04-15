Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'ye özendi, "Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum" dedi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'ye özendi, "Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum" dedi.

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Geçen sezon Fenerbahçe'de mukavelesini tek taraflı feshederek ayrılan Max Kruse, poker ve eğlence hayatına düşkünlüğü sebebiyle kariyerini beklenen zirveye çıkaramamıştı. Kruse, profesyonel olarak poker oyuncusu olduğunu ve futboldan daha fazla sevdiğini de söylemişti. Alman futbolcu gibi Neymar da aynı açıklamaları yaptı. İki sezondur bekleneni veremeyen Neymar, "Pokere aşığım. Neredeyse her gün oynuyorum. Futboldan emekli olur olmaz tamamen pokere odaklanmak istiyorum" dedi.

Futbolun yıldızlarının saha dışındaki olayları, özellikle kumar ve eğlenceye düşkün olan oyuncuların son zamanlardaki düşüşü dikkat çekiyor. Eski Fenerbahçeli Max Kruse, poker bağımlılığı yüzünden Alman Milli Takımı'ndan uzaklaştırılmış, Sarı-Lacivertli takımda da eğlence hayatına düşkünlüğü sebebiyle kulüple arası açılmıştı. Max Kruse, birçok kez pokerin futboldan daha zevkli olduğunu ve oraya odaklanmayı beklediğini ifade etmişti. Benzer açıklamalar bu kez Neymar'dan geldi.

Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'yi özendi, 'Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum' dedi.

"İŞİM GEREĞİ KATILAMIYORUM"

PSG'de son zamanlarda yaptıklarıyla sabırları taşıran Neymar, bir ilginç açıklama daha yaptı. Neymar, "Neredeyse her gün poker oynuyorum. Her zaman katılmak istediğim ama işim gereği katılamadığım turnuvalar var. Bu nedenle futboldan emekli olduktan sonra profesyonel poker oyuncusu olmaya karar verdim" diye konuştu. Futbolseverlerin pek de haz etmediği futbolculardan olan Neymar, bu doğrultuda ilerlemesi halinde sevgileri tüketecek.

Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'yi özendi, 'Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum' dedi.
Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'ye özendi, 'Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum' dedi.
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?
Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip! Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç?
Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip! Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç?
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Antony Blinken Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'ye özendi, "Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum" dedi. - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:56:07. #1.15#

title