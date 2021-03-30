Nexon, 4 oyun şirketine 800 milyon dolardan fazla yatırım yapacak

Oyun yayıncılarına yaptığı yatırımlara devam eden Japonya ve Güney Kore merkezli oyun yayıncısı Nexon; Bandai Namco, Konami, Sega ve Hasbro gibi oyun şirketlerine 800 milyon doların üzerinde yatırım yapacağını ve daha fazlasının da geleceğini duyurdu. Esporu destekleyen turnuvalarıyla bilinen yayıncılar için bu yatırım büyük öneme sahip.

Oyun yayıncısı Nexon, SEGA, Konami, Bandai Namco ve Hasbro gibi oyun şirketlerine 800 milyon doların üzerinde yatırım yapacak ve daha da fazlasının geleceğinin haberini verdi. Nexon, video oyun endüstrisi üzerindekini mali gücünü güçlendirmek amacıyla daha fazla çevrimiçi oyun şirketine yatırım yapmayı planladığını belirtti.

PC ve mobil oyunlarda uzmanlaşmış Japonya ve Güney Kore merkezli oyun şirketi Nexon, 2020'de Tencent ve NetEase'in ardından Kore'nin en büyük ve Japon dışında Asya'nın üçüncü en büyük oyun şirketi olmayı başardı. Yayıncılık şirketinin en popüler oyunu ise Kore'de geliştirilen ve bugün hala hizmet verilen MapleStory.

Nexon bugün internet sayfası üzerinden SEGA, Konami, Bandai Namco ve Hasbro'ya 874 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını belirten resmi bir açıklama yaptı. Nexon 2020'de eğlence sektörüne yönelik 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. 1,5 milyar dolar yatırımın 874 milyon doları ise Konami, SEGA, Hasbro ve Bandai Namco'ya yapılmış oldu.

"İLERİYE DÖNÜK BİR SATIN ALIM İÇİN YATIRIM YAPILMADI"

Ayrıca Nexon tarafından yapılan açıklamada, yapılan yatırımların şirketlerin ileriye dönük bir satın alımı için değil sadece bu firmalar ile iş birliği yapılmak istenildiği belirtildi.

Yatırım yapılan şirketlerin en kadar önemli olduğunu göstermek için konuyu şöyle özetleyelim; ABD merkezli oyun ve oyuncak üretici Hasbro, PES oyunları ile tanınan Konami, Japonya merkezli ünlü oyun firması ve Sonic, Yakuza gibi popüler oyun serilerinin yayıncısı SEGA ve Tokyo merkezli oyun stüdyosu Bandai Namco iş birliği yapılan şirketler arasında bulunuyor.

Hangi şirkete ne kadar yatırım yapıldığına dair finansal raporlar ise paylaşılmadı.