Newton: "Penaltı ve kırmızı kart sonrası maç bizim için zor bir hal aldı" Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, penaltı ve kırmızı kart sonrası maçın kendileri için zor bir hal aldığını belirterek, Sörlot'ün olmayışının kendilerini çok fazla etkilemeyeceğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, penaltı ve kırmızı kart sonrası maçın kendileri için zor bir hal aldığını belirterek, Sörlot'ün olmayışının kendilerini çok fazla etkilemeyeceğini söyledi.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddi Newton, şansız bir ilk gol yediklerini belirterek, "Sezon başı olması nedeniyle henüz tam hazır olmayan oyuncularımızı düşündüğümüzde bizim için kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Genç arkadaşlara da bugün şans verdik. Onların gösterdikleri performanstan gayet mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı. Ancak ilk yarının tamamıyla hakimi olduğumuzu da söylemeliyim" şeklinde konuştu.

Newton, golcü oyuncu Sörloth'un olmayışı ile ilgili bir soru üzerine ise, "Özellikle geçen sezon takım adına çok önemli işler yapmıştı. Henüz sezonun başındayız. Sezon başında da birlikte olamamıştık zaten. Bir hazırlık maçı oynadık, daha sonra milli maçlar nedeniyle ülkesine gitmesinden sonra kendisiyle çalışma fırsatı bulamadık. Diğer arkadaşlarımız duruma çok çabuk uyum sağladılar. En iyi oyuncularımızla sahadaydık. O oyuncularımızın da iyi mücadelesi vardı. Kendisi aramızda olsun ya da olmasın biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz ve bu bizi çok fazla etkilemeyecek. Maçın geneline baktığımızda özellikle ilk yarıda iyi oynayan bir takım olduğumuzu görebiliyoruz. Ama tabi ki penaltı ve kırmızı kart etkisiyle kaybettiğimiz bir maç oldu bizim için" dedi.

İngiliz teknik adam, transfer beklentisiyle ilgili olarak ise, "Tabii ki başkanımızla bu konu üzerinde her gün çalışıyoruz. Ancak dikkate almamız gereken şartlar var, bunların birincisi finansal şartlar. Başkanımızın birinci görevi takımı finansal olarak stabil halde tutabilmek. Dolayısıyla bunun da zor bir görev olduğu çok açık. Aynı zamanda iyi oyuncular da bulmanız gerekiyor. Kısa süre içinde veya 1 günde bitecek bir süreç değil, zaman gerekiyor. Her gün çalıştığımızı bütün düzenlemelere uyarak iyi iş çıkardığımız söyleyebilirim" ifadesini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA