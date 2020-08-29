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Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere

Galatasaray'da ter döken Marcao'ya Premier Lig ekibi Newcastle United talip oldu. Breziyalı stoperin Instagram'dan da takibe aldığı İngiliz kulübünün, transferi bitirmek üzere olduğu ve 24 saat içinde durumun netleşeceği ifade edildi.

29.08.2020 22:22 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:27

Galatasaray'da orta saha transferi için girişimler sürerken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Brezilyalı oyuncusu Marcao'nun, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile görüştüğü belirtildi.

İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Newcastle United haberleri yapan ve kulübün yakından takip eden Magpie Media, duyurduğu özel haberinde İngiliz ekibinin Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı.

INSTAGRAM'DAN TAKİP ETTİ

Öte yandan Marcao'nun Instagram'da son olarak Newcastle United'ı takip ettiği de vurgulandı.

Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere

15 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray, 4 milyon euro bonservis yatırımı yaptığı ve 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

39 MAÇTA OYNADI

Geçen sezon Luyindama'nın sakatlığı sonrasında takımın defanstaki en önemli olarak öne çıkan Brezilyalı oyuncu, 39 maçta görev aldı.

Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere
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