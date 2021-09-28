Newcastle United'dan Altay Bayındır'a 17 milyon euroluk resmi teklif - Haberler Spor
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Newcastle United'dan Altay Bayındır'a 17 milyon euroluk resmi teklif

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İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Newcastle'ın Altay için 17 milyon euroluk teklif hazırladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin düşüncesiyle ilgili somut bir durum yok.

Haber Global yazarı Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Altay Bayındır için çok ısrarcı. Hamzaoğlu, Newcastle'ın 17 milyon euroluk bir teklif hazırladığını bildirdi.

Newcastle United'dan Altay Bayındır'a 17 milyon euroluk resmi teklif

"İSKELETİ BOZMAYIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon başında yaptığı açıklamada bu sezon iskeleti bozmayacaklarını ifade etmişti. "Altay, Szalai, Pelkas omurgamız oldu. Futbolda her şey var. Hayır diyemeyeceğiniz teklifler de oluyor ama biz iskeletimizi bozmak istemiyoruz" demişti.

FENERBAHÇE TOK SATICI

Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır'ın performansından memnun. Kaleci halen 23 yaşında. Ancak devre arasında kadar göstereceği performans da etken olacak. Yedekte bekleyen kaleci Berke Özer de potansiyelli ve formaya göz kırpıyor.

Newcastle United'dan Altay Bayındır'a 17 milyon euroluk resmi teklif
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Haber: Newcastle United'dan Altay Bayındır'a 17 milyon euroluk resmi teklif - Haberler Spor
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