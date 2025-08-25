Newcastle Liverpool CANLI izleme linki var mı? Newcastle Liverpool maçı hangi kanalda?

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu kritik maçın yayın ayrıntıları da netleşmeye başladı. Taraftarların gündeminde yer alan "Karşılaşma hangi kanalda ekrana gelecek, canlı takip edilebilecek mi?" sorularının yanıtı haberimizde sizlerle.

NEWCASTLE - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig kapsamında oynanacak olan Newcastle ile Liverpool karşılaşması, Bein Sports 3 ve Idman TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 3; Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli yayınla futbolseverlere ulaşacak.

NEWCASTLE - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Newcastle ile Liverpool arasındaki mücadele 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 22:00 olarak belirlendi.

NEWCASTLE - LIVERPOOL MAÇININ SKORU NE?

Newcastle ile Liverpool arasındaki maç henüz başlamadı. Dolayısıyla karşılaşmanın skoru bulunmamaktadır.

NEWCASTLE - LIVERPOOL MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

İki ekip, İngiltere Premier Lig mücadelesinde Newcastle'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Maçın adresi ise Newcastle'da yer alan St. James Park Stadyumu olacak.