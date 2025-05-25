Newcastle Everton CANLI nereden izlenir? Premier Lig Newcastle Everton maçı ne zaman?

Newcastle Everton maçı hangi kanalda? Newcastle Everton maçı öncesi Newcastle Everton maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Premier Lig'in önemli mücadelelerinden Newcastle Everton maçı detayları araştırılıyor. Peki, Newcastle Everton maçını hangi kanal veriyor? İşte Newcastle Everton maçı yayın bilgisi haberimizde! Newcastle Everton CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

NEWCASTLE EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle ile Everton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports beIN Connect kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

NEWCASTLE EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Newcastle Everton maçı, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Newcastle Everton maçı, saat 18:00'de başlayacak.

NEWCASTLE EVERTON MAÇI KAÇ KAÇ?

Newcastle Everton maçı henüz başlamadı.

NEWCASTLE EVERTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Newcastle ve Everton, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Newcastle'da, St.James Park Stadyumu'nda oynanacak.