New York Fed imalat endeksi aralıkta beklentileri geride bıraktı
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, aralıkta 31,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York Şubesi imalat endeksi, aralıkta 31,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
New York Fed'in aralık ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.
New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, aralıkta 1 puan artarak 31,9'a çıktı. Beklentileri geride bırakan verinin, 25 değerini alacağı öngörülüyordu.
Bu dönemde New York eyaletindeki imalat sektörü büyümesinde yaşanan artışın devam ettiğini gösteren endeks, kasımda 30,9 değerinde gerçekleşmişti.
Yeni sipariş endeksi, aralıkta 1,7 puan azalarak 27,1 değerine, sevkiyat endeksi de 1,1 puan düşüşle 27,1'e geriledi.
Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 36,9'dan 36,4'e indi.
Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.
#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz?— Haberler (@Haberler) December 13, 2021
Ekonomist Şeref Oğuz'dan asgari ücret tahmini: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak
Fed ve Merkez Bankası ne yapacak? İşte kritik iki karara saatler kala son tahminler
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler püf noktasını verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri