New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 35.933,05 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 4.696,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 yükselişle 15.940,5 puana çıktı.

ABD'de büyük perakende zincirleri üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Macy's and Kohl's gibi firmaların da bilançoları beklenenden iyi geldi.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı beklenenden az olmasına rağmen düşüşünü 7'inci haftaya taşıdı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 13 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1.000 azalarak 268 bine geriledi.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi de kasımda piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, enflasyonun bir süre daha yüksek seyredeceği ve bu durumun Fed'i faiz oranlarını beklenenden daha hızlı yükseltmeye zorlayabileceğine dair endişelere rağmen yatırımcıların şirketlerin finansal sonuçları ile güçlü ekonomik verilere odaklandığını belirtti.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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