New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası yükselişle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,31 artarak 36.031,05 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 4.659,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 kazançla 15.750,7 puana çıktı.

ABD'de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından karışık bir seyir izleyen endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında yönünü pozitife çevirdi.

Analistler, ABD'de veri gündeminin bugün nispeten sakin olduğunu ve tüketici güven endeksi ile JOLTS Açık İş Sayısı verilerinin takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'li sağlık devi Johnson&Johnson (J&J), tüketici sağlığı bölümünün, tıbbi cihazlar ve reçeteli ilaç işlerinden ayrılarak ikiye bölüneceğini duyurdu. J&J'nin açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

 Putin talimatı verdi! Rusya, Sovyetler döneminde rafa kaldırılan savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak

Putin talimatı verdi! Rusya, Sovyetler döneminde rafa kaldırılan savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak

 Apple'ın piyasaya çıkardığı ilk bilgisayarı 400 bin dolara satıldı

Apple'ın piyasaya çıkardığı ilk bilgisayarı 400 bin dolara satıldı

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title