New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artışla 34.662,69 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 kazançla 4.336 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artarak 14.509,4 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişelerle hafta başında sert kayıplar yaşayan endeksler, dün kaydedilen toparlanmanın ardından bugün de pozitif bir seyir izledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle düşüş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 1,13 seviyelerine gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,27 civarında gerçekleşti.

Analistler, piyasalardaki dalgalanmanın bu hafta devam edebileceğini, yatırımcıların şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları ile Kovid-19 salgınında delta varyantının yayılımı ve küresel ekonomiye etkilerine ilişkin gelişmeleri takip ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
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