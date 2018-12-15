New York Borsası Sert Düşüşle Kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü, küresel büyümeye yönelik endişelerin Çin'den gelen zayıf verilerle güçlenmesi nedeniyle sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 2,02 azalışla 24.100,51 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 1,91 kayıpla 2599,95 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,26 düşüşle 6.910,67 puana geriledi.



Endekslerdeki sert düşüşe, küresel büyümeye yönelik endişelerin, Çin'de açıklanan son sanayi üretimi ve perakende satışları verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla güçlenmesi neden oldu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi, kasım ayında yüzde 0,6 artarak beklentiyi ikiye katladı ve son 3 ayın en iyi performansını gösterdi.

Ülkede perakende satışlar da kasım ayında yüzde 0,2 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti.

Diğer taraftan, ABD ekonomisine ait imalat sanayi PMI'ın aralık ayında 53,9'a gerileyerek son 13 ayın en düşük seviyesini kaydettiği bildirildi.