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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası karışık seyirle kapandı
13.08.2020 23:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:36

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,29 azalışla 27.896,72 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 3.372,75 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artışla 11.042,50 puana yükseldi.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, beklenenden iyi gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriye rağmen dalgalı seyrini sürdürdü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Ağustos ile biten haftada 963 bine gerileyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de etkili olmaya başladığı marttan bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştü.

Ülkede ithalat ve ihracat fiyat endeksleri de temmuzda beklentileri geride bıraktı. İthalat fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,7 artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,8 yükseliş kaydetti.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, teşvik paketi görüşmelerinin çıkmazda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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