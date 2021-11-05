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New York borsası iyi gelen istihdam verisi sonrası yükselişle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası iyi gelen istihdam verisi sonrası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de ekim ayına ait istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, ABD'de ekim ayına ait istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,51 artarak 36.309,81 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artışla 4.704,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 16.008 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarında normalleşme yolunda ilk adımı atmasının ardından dün karışık bir seyir izleyen endeksler, iyi gelen istihdam verisi sonrası açılışta yükseliş gösterdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, ekimde 531 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterirken, işsizlik oranı yüzde 4,6'ya düştü.

Beklenenden iyi gelen istihdam verisinin yanı sıra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedavilerdeki gelişmelere ilişkin olumlu haberler de piyasaları destekledi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın, orta ve yüksek riskli hastalarda, hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıkladı.

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