New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, beklenenden yüksek gelen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,30 azalarak 35.544,18 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 azalışla 4.634,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 kayıpla 15.237,6 puana indi.

ABD'de üretici fiyatlarının kasımda beklentileri aşmasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüş gösteren endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi.

Ülkede ÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerini aştı. Üretici fiyatları, yıllık bazda da yüzde 9,6 artarak rekor seviyedeki yükselişini sürdürdü.

Analistler, üretici fiyatlarının arz kısıtlarının devam etmesi nedeniyle yükselişini sürdürdüğünü ve enflasyonun bir süre daha yüksek seyredebileceği yönündeki görüşleri desteklediğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile ekonomiye yönelik tahminlerinin piyasaların odağında olduğunu vurgulayan analistler, enflasyondaki hızlı yükselişi sınırlamak için Fed'in varlık alımlarını daha hızlı azaltmasının ve faiz artırımlarına daha hızlı başlanacağına işaret etmesinin beklendiğini bildirdi.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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