New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

23.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:20
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,92 azalışla 26.763,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,38 kayıpla 3.236,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,02 azalışla 10.632,99 puana düştü.

New York borsasında endeksler, teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüş kaydetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Amazon ve Netflix'in hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ü aşkın düşüş gösterdi.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik etkili oldu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 0,4 puanlık artışla 53,5 değerine çıktı ve 20 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Hizmet sektörü PMI ise eylülde bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla 54,6'ya geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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