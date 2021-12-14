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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 azalışla 35.546,47 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 düşerek 4.633,70 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,35 kayıpla 15.205 puana indi.???????

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyredeceğine dair endişeler, piyasaları olumsuz etkilemeye devam etti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerini aştı. Üretici fiyatları, yıllık bazda da yüzde 9,6 artarak rekor seviyedeki yükselişini sürdürdü.

Analistler, üretici fiyatlarının arz kısıtlarının devam etmesi nedeniyle yükselişini sürdürdüğünü ve enflasyonun bir süre daha yüksek seyredebileceği yönündeki görüşleri desteklediğini belirtti.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları beklediğine işaret eden analistler, enflasyondaki yükseliş eğiliminin Banka'nın varlık alımlarının azaltılmasını daha da hızlandıracağı beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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