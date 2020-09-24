New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

24.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:56
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başladı.

New York borsası, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalışla 26.694,91 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 3.229,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 azalışla 10.582,92 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı belirsizlik ve beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada 4 bin kişi artarak 870 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren verinin, 840 bin olması tahmin ediliyordu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ekonomideki toparlanmanın hükümet fonlarının azalmasıyla birlikte hız kestiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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